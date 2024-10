On tour: Andromeda Mega Express Orchestra

Andromeda Mega Express OrchestraIm Oktober ist das Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO) auf einigen Konzerten in Deutschland und Österreich live zu erleben. Dieses Orchester unter der Leitung des Berliner Saxofonisten Daniel Glatzel gründete sich 2006, dessen Mitglieder sind Musiker/-innen sowohl aus dem Jazz als auch der Klassik. Im Fokus des Repertoires stehen oftmals Kompositionen des Bandleaders, die wie selbstverständlich stilistische und musikalische Grenzen überwinden und nonchalant Jazz mit Musikkulturen aus aller Welt, mit Avantgarde, Klassik, Independent und Electronica mischen – „so als ob es in ein völlig eigenes Sub-genre gehört“, wie das britische „Jazzwise“ einmal über das AMEO schrieb.

Den Anfang macht das Orchester mit einem Konzert am 6. Oktober im Berliner Muhalla. Danach geht es am 11. und 12. Oktober nach Halle an der Saale ins WUK Theater Quartier und nach Göppingen ins Odeon, bevor das AMEO ab dem 17. Oktober drei Tage lang „Ensemble in Residence“ beim Salzburger Festival Jazz & The City ist. Und nach einem zweiten Auftritt in Berlin am 20. Oktober kommt Glatzels Ensemble am 23. Oktober für ein Doppelkonzert mit Harvest Time Experiment zu den Leipziger Jazztagen.

Von besonderer Bedeutung sind die Konzerte in der Frankfurter Wartburgkirche am 13. und in der Münchner Auferstehungskirche am 16. Oktober, wenn das AMEO einmal mehr ein Programm mit malawischer Musik spielen wird. In den vergangenen Jahren haben Umweltkatastrophen zu verheerenden Folgen im südostafrikanischen Malawi geführt. Die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels werden verstärkt durch die Übernahme von Saatgut-Monopolen und die Umstrukturierung der lokalen Wirtschaftsweise nach kapitalistischer Ertragslogik. Mit seinen Benefizkonzerten will das AMEO auf die dramatische Lage in diesem afrikanischen Land aufmerksam machen, ein Zeichen der Unterstützung setzen und die Gagen an lokale Hilfsprojekte in Malawi spenden.

