Kathrin-Preis: Steffi Narr

Steffi NarrAlle zwei Jahre wird in Erinnerung an die 2016 verstorbene Berliner Saxofonistin Kathrin Lemke das „Kathrin Lemke Scholarship For Young Jazz Improvisers“ vergeben. Bisherige durch das auch als „Kathrin-Preis“ bekannte Stipendium geförderte Musiker/-innen waren der Perkussionist Joss Turnbull 2019, die Saxofonistin Luise Volkmann 2021 und der Kontrabassist Robert Lucaciu 2023. Vergangene Woche wurde am 27. September, Lemkes 53. Geburtstag, die vierte Stipendiatin der Öffentlichkeit vorgestellt, die im kommenden Jahr vom 2. bis 7. Juni für eine Residenz nach Darmstadt eingeladen wird: die Gitarristin Steffi Narr aus Leipzig.

„Die Jury würdigt die in Leipzig tätige Gitarristin Steffi Narr für ihre musikalische Eigenständigkeit und ihr mutiges, künstlerisch wegweisendes Projektvorhaben ‚Transitions‘, das Musik und visuelle Kunst durch improvisatorische Prozesse zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk verschmilzt“, heißt es in der Begründung. „Zum Thema Tod und Trauer verbindet Narr mit ihrem Trio persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Fragestellungen auf authentische und vielschichtige Weise. Ihr Ansatz, der Recherche, den Austausch mit der Darmstädter Stadtgesellschaft und innovative Konzertformate kombiniert, zeugt von Steffi Narrs Offenheit und ihrem Bestreben, mit den Mitteln der Kunst tiefere gesellschaftliche Diskurse zu initiieren. Ihre Fähigkeit, klangliche Innovation mit emotionaler Tiefe zu vereinen, hat die Jury nachhaltig beeindruckt.“

Narr wagt mit „Transitions“ den Versuch, den Übergang vom Leben in den Tod aus der gesellschaftlichen Tabuzone zu holen und über musikalische Grenzen hinweg einen Raum der Auseinandersetzung zu schaffen. Mit dem Schlagzeuger Oliver Steidle und der Multimediakünstlerin Saou Tanaka (aka Saou TV) möchte sie in ihrer einwöchigen Residenz ein audio-visuelles Konzert erarbeiten, das eine intensive Auseinandersetzung mit Tod und Trauer widerspiegelt und das Publikum zum Nachdenken und Hineinspüren auffordert. Preisverleihung und Preisträgerkonzert werden am Schluss von Narrs Residenzwoche, am 7. Juni in Darmstadt stattfinden.

