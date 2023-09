Zürich: ZKB Jazzpreis

MomotropeSeit 21 Jahren fördert die Zürcher Kantonalbank (ZKB) junge und innovative Schweizer Bands mit ihrem ZKB Jazzpreis, der als wichtige Förderinstitution gilt und aus der Schweizer Jazz-Agenda nicht mehr wegzudenken ist. Damit wurden viele der ausgezeichneten Bands in die prioritäre Jazzförderung von Pro Helvetia aufgenommen, womit sie auch in der internationalen Jazzszene Beachtung und Anerkennung fanden. Unter anderem haben Bureau Bureau, Sc‘ööf, Arthur Hnatek Trio, Woodoism, The Great Harry Hillman, Hildegard lernt fliegen, Marc Perrenoud Trio, Kaleidoscope String Quartet, Tré, Matthias Tschopp Quartet oder Marie Krüttli Trio den ZKB Jazzpreis gewonnen.

Ende September geht der ZKB Jazzpreis in die nächste Runde. Die nominierten Bands heißen dieses Jahr OKWOK, Momotrope, Arthur Donnot Group, ARBRE, Filippo Valli Quartet und Knobil. „Noch nie hatten wir so viele Interessent/-innen für die Teilnahme am ZKB Jazzpreis wie in diesem Jahr“, heißt es in der Pressemitteilung. „Aus den rund 45 Anmeldungen wurden sechs Formationen ausgewählt, die die Vielseitigkeit und die Qualität der jungen Schweizer Jazzszene repräsentieren.“ Vom 24. bis 26. September stehen jeweils zwei der nominierten Bands auf der Bühne im Zürcher Jazzclub Moods. Im Anschluss an das letzte Konzert benennt die Jury, der unter anderem Rabih Abou-Khalil und Elina Duni angehören, die zwei Gruppen, die am 28. September um den Gewinn des mit insgesamt 20.000 Schweizer Franken dotierten ZKB Jazzpreis spielen. Zum Abschluss der diesjährigen Preisrunde tritt am 29. September noch das Elina Duni Trio mit Abou-Khalil auf.

