Curt Cress: Drum Talk

Curt CressDer deutsche Schlagzeuger Curt Cress zählt zu den Besten an seinem Instrument und hat unter anderem für Passport, Udo Lindenberg, Ike & Tina Turner, Freddie Mercury, Meat Loaf, Nena, Falco, Spliff, Udo Jürgens, Saga und Trio getrommelt hat. In der Konzertreihe „Drum Talk“ mit dem Untertitel „Drums, Stories & Rock‘n'Roll“ erzählt er seine Geschichte. Dabei spielt Cress live und gibt Einblicke hinter die Kulissen der Musikszene und präsentiert somit Musikgeschichte von den 1960er-Jahren bis heute: Gemeinsam mit seinem Freund und Drum-Tuner Werner Fromm spricht Cress über seinen Werdegang – verrückte Stories eingeschlossen –, zeigt Songs und Videos und präsentiert die prägendsten Grooves.

Als Mentor für junge Kolleginnen und Kollegen, Musikprofessor, Verleger, Produzent, Plattenfirmenbetreiber (FAME Recordings) und Filmmusikkomponist ist Cress immer noch einer der einflussreichsten Protagonisten der deutschen Musikszene. Drei Termine mit seinem „Drum Talk“ hat der Schlagzeuger im September geplant. Am 10. September ist er im Münchner Lustspielhaus zu Gast, einen Tag darauf spielt und spricht er im Colos-Saal in Aschaffenburg und am 13. September ist Cress im Hamburger Kent Club zu erleben.

