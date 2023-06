Wien: Jazz im Konzerthaus

Michael League & Bill LauranceMit gleich zwei Konzertreihen, nämlich „Jazz“ und „Jazz unplugged“ wartet das Wiener Konzerthaus in der kommenden Saison auf. „Jazz unplugged“ eröffnet am 16. Oktober mit einem Konzert des Gitarristen Wolfgang Muthspiel im Trio mit Brian Blade am Schlagzeug und Scott Colley am Bass. Danach begegnen sich Sängerin Aymée Nuviola und Pianist Gonzalo Rubalcaba, Bill Laurance (Piano) und Michael League (Bass und Oud) sowie das Trio des Gitarristen Julian Lage mit Jorge Roeder am Bass und Dave King am Schlagzeug.

In der Reihe „Jazz“ gastiert zum Auftakt am 10. Oktober das Clayton-Hamilton Jazz Orchestra mit der japanischen Hammondorganistin Akiko Tsuruga. Das legendäre Großensemble wird nach wie vor vom Bassisten John Clayton und dem Schlagzeuger Jeff Hamilton geleitet. Im weiteren Verlauf der Reihe spielen nochder Saxofonist Joshua Redman mit der Sängerin Gabrielle Cavassa, die Saxofonistin Lakecia Benjamin mit ihrer Band, die Sängerin Samara Joy, die Avishai Cohen Banda mit dem Schlagzeuger Horacio „El Negro“ Hernández sowie der Saxofonist Immanuel Wilkins mit seinem Quartett.

