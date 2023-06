Berlin: Summer Special

HypnagogiaIm Rahmen der Berliner Konzertreihe Jazzexzess, die seit knapp vier Jahren von Marie Blobel kuratiert wird und in der „Jazz, Neutönigkeit und Klubkultur“ aufeinander treffen, findet am Sonntag das „Summer Special“, ein kleines Festival im KAOS CoWorking in Oberschöneweide statt. Um 15 Uhr eröffnet das Trio Hypnagogia das Festival. Hier haben sich Trompeterin Marie Tjong-Ayong, Bassklarinettist Lutz Streun und Mbira-Virtuose Joseph Weinberg zusammengefunden, um afrikanischen Jazz (Streun und Weinberg wurden in Südafrika geboren) mit Club-Beats und klassischer Kammermusik zu verbinden. Anschließend spielt das Ingen Navn Trio mit Saxofonistin Inga Rothammel, Gitarrist Rocco Romano und Schlagzeuger Hendrik Eichler. Komplettiert wird der Festivaltag mit einem Auftritt eines Duos, das aus dem Sitar-Virtuosen Ashraf Sharif Khan und dem Sänger und Elektroniker Viktor Marek besteht: Schwere asiatische Drones und psychedelische Sitar-Jams treffen auf elektronische Beats.

