Fela Kuti: Neues Box Set

„Fela Box-Set #6“

Die Box-Set-Reissues des Backkatalogs von Fela Kuti haben ab dem 1. Dezember ein neues Kapitel. Partisan Records veröffentlicht dann den sechsten Teil der Serie, für die in der Vergangenheit schon prominente Compiler/-innen wie Erykah Badu, Brian Eno und Questlove gewonnen wurden. Nun ist der Schauspieler, Produzent, Rapper und Sänger Idris Elba am Start. Er hat sich für die LPs „Open & Close“ (1972), „Music Of Many Colours“ (1980), „Stalemate“ (1977), „I Go Shout Plenty!!!“ (1977), „Live In Amsterdam“ (1983) und „Opposite People“ (1977) entschieden.

Die auf 5.000 Exemplare limitierte Box reproduziert die originale Cover-Art und beinhaltet 24-seitige Booklets. Der Historiker Chris May hat wie immer Kommentare beigesteuert, dazu kommt unveröffentlichtes Fotomaterial und ein Poster. Parallel mit dem Release kommt eine neue Kurzdokumentation namens „Fela Kuti: The Legacy“ von Kayode Thomas auf Kutis offizielle YouTube-Seite. Sie porträtiert den Künstler sowohl als einflussreichen Aktivisten wie auch als Mode- und Stil-Ikone.

Weiterführende Links

Partisan Records

„Fela Kuti: The Legacy“