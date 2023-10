Enjoy Jazz: Tribute To Ornette Coleman

Denardo ColemanMit einem Künstler/-innen-Aufgebot aus Isaiah Collier, Moor Mother, Jamaaladeen Tacuma, Nduduzo Makhathini, Mary Halvorson und Lee Odom sowie der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Ernst Theis erinnert der Schlagzeuger Denardo Coleman am 21. Oktober beim Enjoy Jazz Festival an das 1959 erschienene, epochale Album „The Shape Of Jazz To Come“ seines 2015 verstorbenen Vaters Ornette Coleman. Auf diesem befindet sich mit „Lonely Woman“ auch eines der schönsten Stücke dieses legendären Saxofonisten, Komponisten und Bandleaders.

Mit Ornette Coleman hat dieses Festival sowieso eine besondere Verbindung. Hier trat der Saxofonist nach zehn Jahren Konzert- und Veröffentlichungspause 2005 zum ersten Mal wieder auf. Und das dabei aufgezeichnete und 2006 unter dem Titel „Sound Grammar“ veröffentlichte Konzert erhielt im Anschluss daran den renommierten „Pulitzer Prize“. Für das Enjoy-Jazz-Projekt beauftragte dessen Sohn nun sechs Komponist/-innen, neue Versionen der Albumstücke zu arrangieren: Nick Dunston, Craig Harris, Nicole Mitchell, Carman Moore, David Sanford und Pamela Z.

