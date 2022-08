Stefan Schultze: Artist in Residence

Stefan SchultzeDer Pianist Stefan Schultze ist für ein Jahr „Artist In Residence“ im Gesellschaftshaus Magdeburg. Der Wahl-Berliner gilt als einer der originellsten Musiker seiner Generation und bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Neuer Musik, Improvisation und Jazz. Schultze hat in Köln und New York studiert und debütierte vor 17 Jahren mit der Band Oktoposse in unserer „Jazz thing Next Generation“-Reihe. Seitdem leitete er diverse kleinere und größere Formationen, vom improvisierenden Trio mit Tom Rainey und Peter Ehwald bis zum Stefan Schultze Large Ensemble.

Er arbeitete auch mit Big Bands wie dem Metropole Orchestra und der WDR Bigband zusammen, seit einiger Zeit widmet er sich auch Soloprojekten. Dafür steht zum Beispiel sein Album „System Tribe“ (WhyPlayJazz/NRW). Schultze ist außerdem Leiter des Masterstudiengangs „Music Composition Contemporary Jazz“ an der Hochschule der Künste in Bern. In Magdeburg will er nun auch das Kulturprogramm der Stadt bereichern. Den Auftakt seiner Saison als „Artist in Residence“ markierte am vergangenen Sonntag ein Konzert im Gesellschaftshaus, bei dem Schultze auf Orgel, Flügel, Cembalo und E-Piano improvisierte.

