EBU: Euroradio Jazz Competition

ProspectusAm 25. Juli gab sich Europas Jazznachwuchs beim Jazzfestival im südfranzösischen Marciac ein Stelldichein. Die von den Jazzverantwortlichen der öffentlich-rechtlichen „European Broadcasting Union“ (EBU) ausgewählten Bands der „Euroradio Jazz Competition“ gaben dort Konzerte. Das Kulturradio des Saarländischen Rundfunks sendet am kommenden Sonntag, 2. Oktober, die Mitschnitte der vier Final-Bands von 20 Uhr bis 21.30 Uhr in „Jazz Now“ auf SR2. Dabei ist die Band des serbischen Trompeters Ivan Radivojevic, das Trio des estnischen Saxofonisten Tobias Tammearu und das norwegische Kongle Trio mit Liv Andrea Hauge am Klavier, Øystein Skjelstad Østensen am Bass und Veslemøy Narvesen am Schlagzeug. Gewinnerin dieses EBU-Wettbewerbs ist die französische Band Prospectus. In ihr haben die Altsaxofonistin und Flötistin Léa Clechelski, der Sopransaxofonist und Bassklarinettist Henri Peyrous, der Bassist Julien Ducoin und der Schlagzeuger Florentin Hay zusammengefunden.

Weiterführende Links

„Euroradio Jazz Competition“