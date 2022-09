Abdullah Ibrahim: Europa-Tour

Abdullah IbrahimDer südafrikanische Pianist Abdullah Ibrahim gilt zurecht als lebende Legende des Jazz. Entdeckt wurde er als Dollar Brand vor 60 Jahren von Duke Ellington in einem kleinen Zürcher Club – damals war der Pianist vor dem Apartheid-Regime in seinem Heimatland nach Zürich geflohen. Es folgte eine beispiellose Weltkarriere, die Ibrahim 30 Jahre lang aus New York führte, bevor er seinen Wohnsitz nach Europa verlegte. Lange führte er sein eigenes Trio, nahm aber auch in größeren Besetzungen auf, etwa die Alben „African Marketplace“ oder „African Suite“.

In den letzten Jahren sorgte er zunehmend mit Solo-Konzerten für Aufsehen, bei denen er ohne Unterbrechung viele seiner Kompositionen in einem langen improvisatorischen Fluss miteinander verband. Auch Ibrahims aktuelles Album „Solotude“ (Gearbox/Membran) ist eine Solo-Aufnahme. Im Herbst geht Ibrahim solo auf Europa-Tour und tritt am 3. Oktober bei Enjoy Jazz in Ludwigshafen, am 15. Oktober beim Jazzfestival in Esslingen, am 22. Oktober bei den Leipziger Jazztagen, am 6. November bei Jazz Onze+ im Schweizerischen Lausanne, am 13. November bei Le Guess Who? im niederländischen Utrecht und am 29. November im Berliner rbb-Sendesaal auf.

Weiterführende Links

