Freiburg: Blues Festival

Jessie Lee & The AlchemistsNach zwei Jahren der Einschränkung ist das Blues Festival im äußersten Südwesten in seiner neunten Ausgabe vom 4. bis 11. November mit einem ausgeweiteten Programm wieder in der Spur und präsentiert erstmals acht Konzertabende in Freiburg, Breisach und Kandern. Mit dem Freiburger Museum für Neue Kunst kann darüber hinaus auch ein neuer Spielort integriert werden, an dem mit der Kombination von Buchvorstellung und Konzert auch ein neues Format erprobt wird. Die Kuratoren Harald Brückel und Ralf Deckert: „Wir haben einige der heißesten jungen europäischen Bands am Start, aber auch ein paar große Namen der US-Szene verpflichten können!“

Auf dem Programm steht mit den Bluesanovas ein neues Quintett aus Osnabrück, das vor Kurzem als Support für Eric Clapton auf der Bühne stand. Eine Würdigung des großen Leadbelly unternehmen die Gitarristen Timo Gross und Adax Dörsam mit ihrem Folkblues-Abend „Leadbelly Calls – Talking To Huddie Ledbetter“. Autor Bob Cremer bringt dem Publikum sein spannendes Buch zur „Geheimsprache des Blues“ nahe, Pianist Chris Rannenberg liefert die Musikbeispiele gleich dazu.

Veteran Johnny Rawls spannt mit der belgischen Combo The Bluesbones zusammen, Pianist Anthony Geraci und seine Boston Blues All-Stars bestreiten einen zweiten „Double Bill“ mit dem bei Alligator unter Vertrag stehenden Gitarristen Chris Cain. Als weibliche Blues-Facette ist Shanna Waterstown im Aufgebot, die Electric-Blues mit Soul-Einflüssen spielt. Ein letztes Doppelkonzert gehört wieder dem europäischen Blues der rockigeren Sorte: Jessie Lee & The Alchemists aus Frankreich trifft auf die Niederländer der Band Harlem Lake. Schließlich gestaltet das Finale das Trio Tipitina, hinter dem sich die jüngste Schöpfung von Blues- und Boogie-Pianist Thomas Scheytt verbirgt.

