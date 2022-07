Gilberto Gil: Ausstellung und unveröffentlichtes Album

At Home With The GilsBrasiliens größter lebender MPB-Musiker, Gilberto Gil, feierte vor einem Monat seinen 80. Geburtstag und gibt sich angesichts der katastrophalen Lage in seinem Land in einem Gespräch mit „The Guardian“ streitbarer denn je. Das von ihm einst geführte Kulturministerium ist seit der Amtseinführung von Jair Bolsonaro verwaist, die Abholzung des Regenwaldes schreitet voran: „Das ist eine Herabsetzung von Brasiliens Image in der Welt, als ob wir uns ‚entzivilisierten‘“, sagte Gil, der seit Jahrzehnten für die Umwelt kämpft, den britischen Kollegen. Aktuell setzt sich der Musiker besonders für die Wahrung der Lebensräume der Ureinwohner ein.

Derzeit gastiert Gil mit einer Band aus Familienmitgliedern im Rahmen der „We The People“-Tour in England – die Vorbereitungen dafür sind in einer Amazon-Serie namens „At Home With The Gils“ zu sehen. Des Weiteren ist online eine Ausstellung mit 41.000 Fotos und 900 Videos lanciert worden, die unter dem Titel „The Rhythm Of Gil“ das Leben des Künstlers Revue passieren lässt und ein bislang unveröffentlichtes Album featuret. Dieses hatte Gil 1982 in New York auf Englisch aufgenommen, mit keinem geringeren Gaststar als Roberta Flack in einem Song. Nachdem die Masterbänder lange verschollen waren, fanden sich die neun Titel 2019 auf einer Cassette bei seiner Plattenfirma wieder.

„Das Album erinnert mich an einen Moment, in dem ich versuchte, korrekt auf Englisch zu singen“, so Gil. „Diese Wiederbegegnung hat es mir ermöglicht, es auf eine Weise wertzuschätzen, die mir damals nicht möglich war.“ Mit 80 scheint Gil unermüdlich: Er arbeitet außerdem an neuen Versionen des 1969er-Songs „Futurível“, die er als Krypto-Tokens veröffentlichen wird, und kollaboriert mit der Reggae-Band As Ganhadeiras De Itapuá und dem Rapper Emicida.

