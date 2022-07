Newvelle Records: Renewal Collection

‚Renewal Collection‘Die französische Plattenfirma Newvelle Records bringt im Herbst eine Album-Serie an den Start, die die Widerstandskraft der Musik während der Corona-Krise feiert. In der sogenannten „Renewal Collection“ erscheinen vier Alben auf Vinyl, die auch auf allen digitalen Streaming-Plattformen erhältlich sein werden, und auf Bandcamp gibt es zusätzliche Tracks, die nicht auf der Vinyl-Version erhältlich sind.

Den Anfang macht der Pianist Elan Mehler mit dem Album „There Is A Dance“, das er mit dem Bassisten Tony Scherr und dem Schlagzeuger Francisco Mela eingespielt hat. Danach erscheint „Combobulate“ des kanadischen Saxofonisten Michael Blake. In seinem Sextett sind die Tubisten Bob Stewart und Marcus Rojas, der Trompeter Steven Bernstein, der Posaunist Clark Gayton sowie der Schlagzeuger Allan Mednard zu hören. Die dritte Veröffentlichung stammt von dem amerikanischen Saxofonisten Dave Liebman. Das Balladen-Album „Trust And Honesty“ hat er mit dem Gitarristen Ben Monder und dem Bassisten Jon Hébert eingespielt. Zum Schluss der Serie erscheint „Full Circle“ von der australischen Trompeterin Nadje Noordhuis. In ihrem Quartett spielen Pianist Fred Hersch, Bassist Thomas Morgan und Schlagzeuger Rudy Royston.

