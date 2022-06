Shanta Nurullah: Lifetime Achievement Award

Shanta NurullahDie Musikerin und Pädagogin Shanta Nurullah erhält den mit 5.000 US-Dollar dotierten „Lifetime Achievement Award“ der Vereinigung „Mutual Mentorship for Musicians“, die sich zum Ziel gesetzt hat, vor allem Frauen, nicht-binäre Musikerinnen und „People of Color“ zu fördern. Der Preis wird ihr im Rahmen des ersten Live-Festivals der Vereinigung in der Greenwich House Music School in New York, das dort vom 16. bis zum 22. Juni stattfindet, am letzten Festivaltag übergeben.

Die Karriere von Nurullah reicht bereits vier Jahrzehnte zurück und umfasst afroamerikanische Folklore, Spoken-Word-Performances und improvisierte Musik. Als Musikerin war Nurullah vor allem an der Sitar, dem Bass und der Mbira zu hören. Sie ist ein Mitglied der legendären „Asscociation for the Advancement of Creative Musicians“ und hat die rein weiblichen Bands Sojourner und Samana mitgegründet. Außerdem hat sie mit Musiker*innen wie Nicole Mitchell, Dee Alexander, Junius Paul, David Boykin und Tomeka Reid gespielt. Als Geschichtenerzählerin hat sie schon zahlreiche Programme für Kinder und Erwachsene in Schulen, Museen, Parks und auf Festivals präsentiert. Auf ihrem eigenen Label Storywiz hat sie „Sitar Black“, das Debüt-Album ihrer aktuellen Band Sitarsys, veröffentlicht.

Weiterführende Links

„Mutual Mentorship for Musicians“