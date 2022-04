Jazz Rally Düsseldorf: Das Programm ist komplett

Adam Ben EzraWie viele andere Festivals auch musste die Jazz Rally Düsseldorf in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie eine Zwangspause einlegen. Doch für 2022 ist man guter Dinge, dass es am Pfingstwochenende vom 3. bis 5. Juni erstmals seit 2019 wieder über 35 Konzerte mit vielen Stunden Jazz, Swing, Funk, Soul und anderem geben wird. Der Re-Start erfolgt kleiner, aber nicht weniger spannend, und bietet die ganze Bandbreite des Jazz. „Für uns Musiker sind Bühnenpräsenz und der Kontakt zum Publikum wichtige Säulen des Überlebens. Ohne Konzerte ‚verhungern‘ wir nicht nur materiell, sondern auch seelisch. Daher ist es schön, dass wir nun wieder nach vorne schauen können. Die Jazz Rally ist für die Musik- und Jazzszene ein besonders schöner Teil des Neuanfangs“, so einer der beiden künstlerischen Leiter, der Düsseldorfer Saxofonist Reiner Witzel. Und sein Kollege Nils Gropp ergänzt: „Nach zwei Jahren ohne Rally haben die Besucher und Besucherinnen ein hohes Bedürfnis an Jazz, Soul, Funk und ein bisschen Disco. Oder um es mit den Worten von Jan Delay zu sagen: ‚Lauter Sound und bunte Lichter lassen uns von innen glitzern!‘“

Im Programm der Jazz Rally Düsseldorf sind unter anderem Jan Delay & Disko No. 1, die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann, der Soul-Sänger Jeff Cascaro, der Schlagzeugers Trilok Gurtu, der Bassist Avishai Cohen, die Jazz-Funker von Incognito, die „Explosive Dance“-Musiker von Jungle By Night, der Multiinstrumentalist Adam Ben Ezra, das NuHussel Orchestra feat. Nathalie Dorra und die Sängerin (und Schauspielerin) Jasmin Tabatabai zu hören. „Der New Yorker Pianist Richie Beirach gehört beispielsweise zu den einflussreichsten Pianisten der Jazzgeschichte. Im Laufe seiner langen Karriere spielte er als Sideman von Stan Getz, Chet Baker, Wayne Shorter und vielen anderen“, sagt Witzel dann noch über Beirach, mit dem er auf der diesjährigen Jazz Rally auftreten wird. Das komplette Progamm findet man auf der Jazz-Rally-Website im Internet.

