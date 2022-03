Festival: Women Of The World

Mahsa VahdatDie UK-Charity-Organisation WOW („Women Of The World“) hat zur Feier ihres zehnjährigen Bestehens ein Online-Festival ins Leben gerufen, das am 27. und 28. Juni die kulturelle und politische Arbeit von Frauen auf der ganzen Welt präsentieren wird. Im Zentrum stehen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der „Black Lives Matter“-Bewegung. Teilnehmen mit Lesungen werden unter anderem die legendäre Bürgerrechtsaktivistin Angela Davis, Politikerinnen wie Julia Gillard und Mary Robinson oder die Schauspielerinnen Gillian Anderson und Thandie Newton.

Das Programm ist aber auch bestückt mit jeder Menge Live-Performances von Musikerinnen: Zu ihnen zählen die panafrikanische Frauenband Les Amazones d‘Afrique, die tunesische Songwriterin Emel Mathouthi, die syrische Oudspielerin Rihab Azar, die iranische Sängerin Mahsa Vahdat und die Sängerin/Bassistin Shingai Shoniwa von der Londoner Afro-Rockband Noisettes. Alle Infos gibt es auf der WOW-Website.

Weiterführende Links

WOW