Erfurt & Essen: Jazz In The City

Emile Parisien SextetDas Festival Jazz In The City breitet sich aus: Neben der Ausgabe im Erfurter Zughafen am 3. und 4. Juni wird es in diesem Jahr auch ein Festival in Essen am 4. und 5. Juni auf der Zeche Zollverein geben. In beiden Städten ist weitgehend das gleiche Line-Up zu erleben: Dazu gehören John McLaughlin & The 4th Dimension, das Sextett des französischen Saxofonisten Émile Parisien mit dem amerikanischen Trompeter Theo Croker, die koreanische Sängerin Youn Sun Nah, das Trio des Keyboarders Simon Oslender, das Projekt WebWeb mit Sänger Max Herre, das US-Quartett Ranky Tanky, die Jazzkantine, Saxofonistin Stephanie Lottermoser, das Trio des schwedischen Pianisten Joel Lyssarides und die Jazzrausch Bigband. Ausschließlich in Erfurt ist die amerikanische Sängerin Melody Gardot, die ihr aktuelles Album „Sunset In The Blue“ vorstellen will, und das Großensemble Jungle By Night aus Amsterdam zu erleben. Ausschließlich in Essen spielt die Hamburger Band Nighthawks sowie die Band Reciprocity des französischen Schlagzeugers Oliver le Goas.

