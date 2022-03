Edition Records: Mark Guiliana

Mark GuilianaDie britische Plattenfirma Edition Records hat den amerikanischen Schlagzeuger Mark Guiliana unter Vertrag genommen. Der Drummer ist für seine eigenen Projekte bekannt, aber auch für seine Zusammenarbeit mit Brad Mehldau, Gretchen Parlato und Meshell Ndegeocello und mit Popstars wie David Bowie und St. Vincent. Für den Oktober ist ein erstes Album mit seinem Quartett geplant, das sich aus dem Pianisten Shai Maestro, dem Saxofonisten Jason Rigby und dem Bassisten Chris Morrissey zusammensetzt. Zuletzt hat Guiliana vor fünf Jahren ein Album mit dieser Band eingespielt

„Wieder mit Chris, Jason und Shai zusammenzukommen war wirklich euphorisierend“, freut sich der Schlagzeuger. „Wir sind direkt nach einer Konzert-Woche im Village Vanguard ins Studio gegangen, um unsere neue Musik zu dokumentieren. Ich bin sehr stolz auf die Ergebnisse und kann mir keine bessere Heimat als Edition für dieses Album vorstellen.“ Edition-Gründer und Geschäftsführer Dave Stapleton will für längere Zeit mit Guiliana zusammenarbeiten. „Seit ich ihn zum ersten Mal beim Bath Jazz Festival 2006 mit Avishai Cohen erlebt habe, bin ich von Marks Spiel begeistert“, sagt er. „Mark ist ein intuitiver, fesselnder und moderner Künstler, der sich gerne mit den besten und kreativsten Musikern umgibt. Sein Name wird relevant bleiben und eine beständige Größe in der Musik bleiben.“

