DJU: Digitale Akademie

Deutsche JazzunionDie Digitale Akademie „Insight Out“ der Deutschen Jazzunion (DJU) startet am 7. April ins Sommersemester und bietet bis zum 30. Juni wöchentliche Online-Veranstaltungen. Dabei werden ein breites Spektrum an jazz- und berufspolitischen Fragestellungen aus den Bereichen Diversität, Nachhaltigkeit, Bildung und weiteren Themenkomplexen behandelt. Die Workshop-Formate und hochkarätig besetzten Panels sind kostenlos und sollen dazu beitragen, berufspolitische und gesellschaftliche Herausforderungen nicht länger isoliert voneinander zu betrachten. Kooperationspartner der DJU sind acht Musikhochschulen, die Bundeszentrale für politische Bildung, das Musikland Niedersachsen und die jazzahead! Bremen.

„Silodenken überwinden – out of the box denken“, gibt DJU-Vorstandsmitglied Anette von Eichel als Motto aus. „Das hat Jazz als Kulturform immer stark gemacht. Mit der Digitalen Akademie ‚Insight Out‘ wollen wir Jazzmusiker/-innen und -pädagog/-innen Einblicke in bestehende Strukturen mit ihren Privilegierungen und Diskriminierungen ermöglichen. Dabei wollen wir unseren Fokus mehr und mehr darauf richten, wie genau verschiedene Formen der Ausgrenzung miteinander verbunden sind.“

