Schloss Bruchsal: Jubiläum

Open Air Schloss BruchsalAm 27. Mai 1722 legte Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn den Grundstein für das Bruchsaler Schloss, die einzige geistliche Residenz am Oberrhein. Damit wird das Schloss Bruchsal in diesem Jahr 300 Jahre alt. Das wird von der Stadt groß gefeiert, unter anderem mit einem Open-Air-Festival, das vom 28. Juli bis zum 4. August rund um das Schloss stattfindet. Veranstalter Frank Kowalski plant eigens für dieses Festival eine riesige Bühne, auf deren Tribünen 2.725 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Insgesamt acht Konzerte sind geplant, als künstlerischer Leiter fungiert der Opernbariton Martin Gantner.

Den Auftakt macht dabei am 28. Juli die Staatsoper Stuttgart mit Giacomo Puccinis Oper „Tosca“. Am 30. Juli soll Trompeter Till Brönner ein Konzert in der Schloss-Arena geben. Weitere Konzerte aus den Bereichen Klassik, Oper, Jazz, Soul, Blues und Swing sind geplant. „Das Schloss ist das Herzstück der Stadt“, findet Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. „Mir geht es ums große Ganze. Die Bürgerschaft soll das Schloss neu entdecken und Gäste von auswärts sollen sich davon überzeugen, dass die Stadt etwas zu bieten hat.“

Weiterführende Links

Schloss Bruchsal