Mindelheim: Jazz-Isch 2022

Michael Wollny TrioDas Programm für die 29. Mindelheimer Jazztage Jazz Isch steht. Vom 31. März bis zum 3. April kommen illustre internationale Künstler in die Kreisstadt im Unterallgäu. Den Auftakt macht am 31. März Pianist Michael Wollny mit seinem Trio, zu dem Bassist Christian Weber und Schlagzeuger Eric Schaefer gehören. Der achtfache ECHO-Jazz-Gewinner, der natürlich auch schon auf dem Titel von Jazz thing zu sehen war, ist nicht nur für die FAZ der „vollkommene Klaviermeister“.

Am Tag darauf ist Perkussionist Trilok Gurtu mit seiner Band in Mindelheim zu Gast. Der indische Musiker wird mit dem dem Trompeter Frederik Köster, dem Bassisten Jonathan Ihlenfeld Cunado und dem türkischen Pianisten Tulug Tirpan spielen. Die Portugiesin Cristina Branco singt am 2. April. Viel mehr als Fado präsentiert sie mit ihrer Band, zu der Gitarrist Bernardo Couto, Bassist Bernardo Moreira und Pianist Luis Figueiredo gehören. Zum Abschluss des Jazz Isch gibt die französische Sängerin Awa Ly ein Konzert. Ihre Musik changiert zwischen R&B und Jazz, französischem Chanson und afrikanischer Rhythmik.

Mindelheimer Jazztage Jazz Isch