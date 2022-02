Corona-Hilfe: Spendenkampagne

#hierspieltdiemusikUnter dem Hashtag #hierspieltdiemusik geht das Pandemie-Nothilfeprojekt des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI), Engel & Völkers Commercial Berlin und GESOBAU in die zweite Runde. Mit dem Neustart will die Initiative Berliner Musikschaffende, die infolge der Pandemie in Existenznot geraten sind, erneut unterstützen. „Unsere großartige Musikszene gehört zu den Aushängeschildern Berlins“, sagt Claudia Große-Leege, Geschäftsführerin des VBKI. „Musik gehört zum Lebensgefühl der Stadt, Musikschaffende tragen wesentlich zur großen Anziehungskraft Berlins bei Menschen aus aller Welt bei. Wir wollen, dass das auch in Zukunft so ist.“

Die Initiative hatte im vergangenen Jahr das Projekt #hierspieltdiemusik ins Leben gerufen und 436.000 Euro an Spenden gesammelt, die an mehr als 400 professionelle Musikerinnen und Musiker ausgeschüttet wurden. In diesem Jahr geht der branchenübergreifende Spendenaufruf in die zweite Runde. „Die Spenden sind ein wichtiger Beitrag zum Lebensunterhalt der Musikschaffenden und eine Motivation für sie, nicht aufzugeben“, sagt Rackham F. Schröder, Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial Berlin. „Wenn wir wollen, dass Berlin auch nach der Pandemie noch ein kreatives Zentrum ist, müssen wir jetzt helfen.“

