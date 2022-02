jazzahead!: Clubnight

NesrineFester Programmpunkt der jazzahead! ist seit über zehn Jahren auch die „Clubnight“, die bis tief in die Nacht Konzerte im gesamten Stadtgebiet von Bremen für ein breites Publikum bietet. In diesem Jahr findet sie am 30. April, dem „International Jazz Day“, statt. „So divers die Spielstätten sind, so wunderbar weitreichend wird auch in diesem Jahr das Angebot sein“, sagt Sibylle Kornitschky, die Projektleiterin der jazzahead! bei der Messe Bremen. Auch das Partnerland Kanada ist mit mehreren Acts in der Cubnight vertreten, die im Metropol Theater und in der Bremer Schaulust auftreten werden. Zu den weiteren Spielstätten gehören die Lila Eule mit vier Bands aus Dänemark und das Konzerthaus Die Glocke, in dessen Foyer die franko-algerische Sängerin und Cellistin Nesrine auftreten wird.

In der Bremer Innenstadt werden außerdem das ACHAT Hotel, das Hotel Courtyard By Marriott und die Kulturkirche St. Stephanie kurzfristig zu Konzert-Locations. Außerdem dabei: der HFK Jazzclub, die Markthalle Acht, die Ständige Vertretung, das Theater Bremen, das Kulturzentrum Lagerhaus, das Institut Français, die Olive Weinbar, die Villa Sponte, der Sendesaal und das Focke Museum. Auf der Bürgerweide wird ein Zirkuszelt stehen, in dem Bands spielen werden, die für den in Bremen verliehenen „Deutschen Jazzpreis“ nominiert sind. Ein gemeinsames „Clubnight“-Ticket wie in der Vergangenheit wird es aufgrund der Corona-Pandemie diesmal nicht geben.

Weiterführende Links

jazzahead!