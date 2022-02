Echternach: Echter'Jazz Festival

Manu KatchéInternationale Stars der Jazzszene sind vom 25. bis zum 27. Februar beim Echter‘Jazz Festival im luxemburgischen Echternach zu erleben. Der Konzertreigen wird eröffnet von einem Duokonzert der beiden Pianisten Arthur Possing und Eric Legnini, die sich einst als Student und Professor das erste Mal begegneten. Die amerikanische Sängerin Lizz Wright hat ihren Auftritt abgesagt, stattdessen kommt der Schlagzeuger Manu Katché mit seinem Quartett, zu dem der Gitarrist Patrick Manouguian, der Pianist Legnini und der Bassist Jérôme Regard gehören.

Natürlich wird auch ein luxemburgischer Musiker in Echternach auf der Bühne stehen: Es ist der Schlagzeuger Michel Meis, der mit seinem 4tet antritt. Zur Band gehören die Posaunistin Alisa Klein, der Keyboarder Cédric Hanriot und der Bassist Stephan Goldbach, in Echternach werden sie durch den französischen Geiger Théo Ceccaldi verstärkt. Anschließend spielt der dänische Gitarrist Jakob Bro mit seinem All-Star-Trio, das aus dem norwegischen Trompeter Arve Henriksen und dem spanischen Schlagzeuger Jorge Rossy besteht. Am letzten Festivaltag steht ein Konzert mit dem amerikanischen Pianisten Brad Mehldau auf dem Programm.

