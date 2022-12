triosence: Songbook

‚Giulia Songbook‘Ihre Alben zählen regelmäßig zu den großen Verkaufserfolgen im deutschen Jazz und auch das letzte, „Giulia“, auf dem der sardische Trompeter Paolo Fresu gastiert, konnte sich in den offiziellen deutschen Album-Charts platzieren. Die Rede ist natürlich von der Kasseler Band triosence, die aus dem Pianisten Bernhard Schüler, dem Bassisten Omar Rodriguez-Calvo und dem Schlagzeuger Tobias Schulte besteht. Jetzt hat die Band ihr Songbook zu diesem Album fertiggestellt. Es beinhaltet auf 155 Seiten die kompletten Piano-Transkriptionen aller Songs sowie die Leadsheets von allen Stücken. Wer also selbst Klavier spielt, kann sich nun in alle Themen sowie Soli vertiefen. Zusätzlich zu den Noten finden sich in dem Buch außerdem zahlreiche Fotografien von der Aufnahmesession, die 2021 in Italien stattfand. Das Songbook „Giulia“ ist für 17,99 Euro erhältlich.

