Lucas Niggli: Ausblick & Rückblick

Lucas NiggliDer Zufall von Spielkarten spielt eine wichtige Rolle im neuen Projekt des Schweizer Schlagzeugers Lucas Niggli. Für „PLAY!“, das am 6. Januar 2023 im Kunstraum Walcheturm in Zürich aufgeführt wird, hat Niggli 40 Spielkarten komponiert und gestaltet, die erst beim Konzert unter den Musiker/-innen verteilt werden und klar machen, wer welche Rolle spielen muss und darf. Zu Nigglis Sound Of Serendipity Tentet, das sich dieser Aufgabe stellt, gehören unter anderem die Geigerin Helena Winkelman, die Saxofonistin Silke Strahl, der Organist Dominik Blum und der Bassist Christian Weber.

Unterdessen hat Intakt Records, das Label, auf dem Niggli in den letzten Jahren vornehmlich veröffentlicht hat, einen Katalog zusammengestellt, der alle CDs, an denen der Schlagzeuger in den vergangenen 25 Jahren beteiligt war, aufführt. Die eindrucksvolle Liste macht deutlich, in wie vielen verschiedenen musikalischen Feldern der Schlagzeuger tätig war und ist, von den Traditionen afrikanischer und amerikanischer Musik über Formen des Avant-Rock und Anleihen bei der Volksmusik bis zur europäischen Avantgarde – also die Zwischenbilanz eines Ausnahmemusikers.

