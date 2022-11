Saalfelden: 3 Tage Jazz

Scatter The Atoms That RemainDie kleine Winterausgabe 3 Tage Jazz des Jazzfestivals Saalfelden, die in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, findet im kommenden Jahr vom 27. bis zum 29. Januar wieder statt. Die Band Saxophone Inferno des norwegischen Bassisten Per „Bass Viking“ Mathisen wird das Festival eröffnen. Der französische Klarinettist Louis Sclavis präsentiert sein Projekt „Les Cadences du Monde“. Außerdem steht die amerikanische Band Scatter The Atoms That Remain des Schlagzeugers Franklin Kiermyer auf dem Programm.

Der Sänger Andreas Schaerer kommt mit seiner Formation Hildegard lernt fliegen nach Saalfelden. Die spanische Pianistin Jordina Milla und der britische Bassist Barry Guy haben sich unter dem Namen String Fables zusammengetan. Die Bands You Promised Me Poems und Spinifex aus den Niederlanden haben sich auch noch angekündigt, weitere Programmpunkte werden demnächst bekannt gegeben. Im Vorfeld des Festivals wird am 26. Januar der Dokumentarfilm „Inside Scofield“ über den US-Gitarristen John Scofield gezeigt.

