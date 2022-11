Jazzfest Bonn: Start des Vorverkaufs

Florian Weber & Peter MaternaIm Mai des kommenden Jahres geht das Jazzfest Bonn in seine nächste Runde. Der Saxofonist Peter Materna, künstlerischer Leiter des Festivals, gibt am 25. November ein Konzert mit dem Pianisten Florian Weber und leitet damit den Kartenvorverkauf zum Festival ein. In der Bonner Münster-Basilika treffen die beiden Musiker aufeinander. „Im Zusammenspiel mit Florian Weber geht es mir besonders um die Zwischenmomente, die sich ergeben, wenn die Töne der Instrumente verhallen oder neu entstehen“, verrät Materna. „Die Stille und Atmosphäre ist für das Empfinden genauso wichtig wie die Musik selbst.“

Unter anderem wird Maternas Komposition „The Dancer“ den Ausgangspunkt für die Improvisationen des Duos bilden. Weber wird dabei nicht nur am Flügel, sondern auch an der großen Klais-Orgel der Basilika zu hören sein. Der Pianist steht auch beim Jazzfest Bonn selbst auf dem Programm. Er eröffnet das Festival am 1. Mai mit der Uraufführung seines Werks „Bach Comprovised“, das er zusammen mit dem Dogma Chamber Orchestra für eine Albumproduktion beim Label ECM realisiert. Der Vorverkauf für das Festival startet dann am 1. Dezember.

