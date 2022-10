Leeds: Monteverdi auf Indisch

Jasdeep Singh DegunDer griechische Sagenheld Orpheus gilt als der mythische Sänger schlechthin und seine Geschichte vom Gang in die Unterwelt zur Rettung seiner geliebten Eurydike ist in der Musikgeschichte in allen Genres unzählige Male aufgegriffen worden. Neu dürfte aber die Perspektive sein, die der Inder Jasdeep Singh Degun und sein britischer Kollege Laurence Cummings einnehmen. Sie bedienen sich des „Orfeo“ von Claudio Monteverdi, der mit seiner musikalischen Fabel vor mehr als 400 Jahren das Opernfach mitbegründete.

Ihren „Orpheus – Monteverdi Reimagined“ erzählen Degun und Cummings mittels eines Treffens von indischen und Barock-Musikern. Dabei stoßen Geigenklänge auf die metallenen Sounds der Laute Tar Shehnai, die Saiten des Cembalos auf die der Sitar und des Hackbretts Santoor. Im Line-Up der Vokalist/-innen finden sich bekannte Namen wie Ashnaa Sasikaran und Nicholas Watts. Premiere ist am 14. Oktober in der Opera North von Leeds, danach geht der indo-europäische Orpheus auf Tour durch weitere englische Städte.

