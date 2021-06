IB.SH JazzAward: Christian Höhn

Christian HöhnZum 14. Mal wurde auf der gerade zu Ende gegangenen JazzBaltica in Timmendorfer Strand an der Ostsee der mit 3.000 Euro dotierte „IB.SH JazzAward“ verliehen. Der Gewinner 2021 heißt Christian Höhn. Der Trompeter wurde 1999 in Eutin geboren und begann seine musikalische Ausbildung im Alter von zehn Jahren. Als Schüler des Ostseegymnasiums besuchte er die zugehörige Bigband, die in den letzten Jahren den Start von JazzBaltica auf dem Timmendorfer Platz musikalisch einläutete. Schon während der Schulzeit trat Höhn den Landesjugendjazzorchestern in Schleswig-Holstein und Hamburg sowie im Anschluss dem renommierten Bundesjazzorchester bei. Konzertreisen führten ihn in die USA, nach Japan, Schweden, Italien und in die Schweiz. Seit 2017 studiert er an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bei Prof. Claus Stötter. Sein Quartett Bluff gibt es seit 2019.

„Christian ist ein sehr talentierter junger Trompeter“, so der Posaunist und künstlerische Leiter der JazzBaltica, Nils Landgren. „Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und mir war schnell klar, welches Potenzial in ihm steckt. Man muss ihn unbedingt mit seiner Band Bluff erleben, die Jungs zeigen ihren Spaß am Spielen und Experimentieren.“ Höhn selbst freut sich über die Auszeichnung: „Bei JazzBaltica habe ich in meiner Schulzeit meine ersten großen Jazzkonzerte erlebt und stand mit meinem Vorbild Nils Landgren auf der Bühne – das war die Initialzündung für mich, Profimusiker zu werden.“ Und Michael Adamska, Jurymitglied und Vorstand der Investitionsbank Schleswig-Holstein, ergänzt: „Dass wir auch in diesen unbeständigen Zeiten mit dem ,IB.SH-JazzAward‘ ein positives Signal für die Kultur setzen können, ist mir immens wichtig. Erst recht wenn es um die Förderung eines Künstlers aus Schleswig-Holstein geht, der seine jugendliche Karriere schon vor Jahren bei JazzBaltica startete. Der Preis soll Christian Höhn ermutigen, seine spannende musikalische Reise fortzusetzen.“

