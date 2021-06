Initiative Musik: Trainingsprogramm

ReBoot LiveDie „Google Zukunftswerkstatt“ und YouTube haben in Kooperation mit der Initiative Musik ein maßgeschneidertes Workshopangebot erstellt, um den Akteuren der Live-Musikbranche zeitnah digitale Trainings anzubieten. Unter dem Namen „ReBoot Live“ werden verschiedene Themen des digitalen Marketings wie Analytics und Onlinemarketing mit Werkzeugen zu kollaborativer Zusammenarbeit, persönlicher Weiterentwicklung oder kontaktlosem Ticketing kombiniert. Das Programm richtet sich an Venuebetreiber/-innen, Booker/-innen und Veranstalter/-innen. Das zehnwöchige kostenlose Fortbildungsprogramm, das in Form von einzelnen Online-Kursen angeboten wird, startet am Dienstag, 22. Juni.

„Wir sind froh, mit dieser Partnerschaft eine weitere Unterstützungsmöglichkeit anzubieten“, sagt Tina Sikorski, Geschäftsführerin der Initiative Musik. „Es geht darum, die veranstaltungslose Corona-Zeit zu nutzen, um sich mit zusätzlichem Know-How ‚aufzuladen‘ und sich zur hoffentlich bald anstehenden Wiederauferstehung der Live-Branche optimiert im digitalen Raum aufzustellen.“

Weiterführende Links

„ReBoot Live“