Essen: WDR 3 Campus: Jazz

Henning Neidhardt TrioAm Schauspiel Essen stellen sich heute ab 19 Uhr in der Casa zwei herausragende Nachwuchs-Jazzensembles der beiden Musikhochschulen in Köln und Essen vor. Den Anfang macht die Marvin Frey Group aus Köln. Das Quintett mit Frey an Trompete und Flügelhorn und Philipp Schittek an der Posaune besteht außerdem aus dem Pianisten Jerry Lu, dem Bassisten Andreas Pientka und dem Schlagzeuger Alex Parzhuber. Die Band spielt eigene Kompositionen und Arrangements im Straight-Ahead-Stil. Frey studiert zurzeit an der Essener Folkwang-Uni bei Ryan Carniaux und Ansgar Striepens mit dem Ziel „Master Of Music“.

Zweite Band des Abends ist das Henning Neidhardt Trio, das wir in der aktuellen Ausgabe von Jazz thing mit seinem Album „First Of The Roll“ als Protagonisten unserer „Jazz thing Next Generation“-Reihe vorstellen. Der Pianist Neidhardt bewegt sich mit seinen Mitstreitern Duy Luong am Bass und Karl F. Degenhardt am Schlagzeug zwischen Modern Jazz und experimentellen Klängen. WDR 3 zeichnet dieses Konzert auf, ein Sendetermin steht derzeit noch nicht fest.

Weiterführende Links

WDR 3 Campus: Jazz