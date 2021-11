86: Downbeat Readers Poll

Roy HargroveDer 2018 verstorbene Trompeter Roy Hargrove wurde in die „Down Beat Hall Of Fame“ gewählt. Der in diesem Jahr verstorbene Chick Corea errang die Trophäe als Künstler des Jahres, sein Trio mit dem Bassisten Christian McBride und dem Schlagzeuger Brian Blade zur Gruppe des Jahres. Zum Album des Jahres wählten die Leser „Data Lords“ von Maria Schneider, das im August auch schon den Kritiker-Poll der Zeitschrift gewonnen hatte. Schneider wurde zudem zur Komponistin und Arrangeurin des Jahres gewählt, ihr Orchestra zur Big Band des Jahres.

Zur Sängerin des Jahres wurde Cécile McLorin Salvant gewählt, Sänger des Jahres Kurt Elling. Weitere Gewinner sind Ambrose Akinmusire (Trompete), Trombone Shorty (Posaune), Branford Marsalis (Sopransaxofon), Kenny Garrett (Altsaxofon), Chris Potter (Tenorsaxofon), Anat Cohen (Klarinette), Pat Metheny (Gitarre) und Brian Blade (Schlagzeug). Gleich zweimal gewann Bob Dylan: Als „Beyond Artist Of The Year“ sowie in der Kategorie „Beyond Album“ für „Rough And Rowdy Ways“.

