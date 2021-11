New York: Winter Jazzfest

Angel Bat DawidDas Winter Jazzfest wird vom 13. bis 22. Januar in New York City stattfinden. Die beeindruckende Liste an teilnehmenden Künstlern wurde soeben bekannt gegeben. „Artist In Residence“ bei der jährlich stattfindenden Leistungsschau der US-amerikanischen Jazzszene ist die Komponistin und Multi-Instrumentalistin Angel Bat Dawid. Als Weltpremiere wird sie „Afro-Town Topics: A Mythological Afrofuturist Revue“, inspiriert von Fats Waller, aufführen. Außerdem präsentiert sie ein DJ-Set bei der Eröffnungsnacht und wird ein Konzert mit ihrer Band Sistazz Of The Nitty Gritty geben.

Ebenfalls eine Weltpremiere ist die neue Band von Bassist Pino Palladino und Gitarrist Blake Mills, zu der Schlagzeuger Abraham Rounds und Saxofonist Sam Gendel gehören. Außerdem im Programm: Trompeter Terence Blanchard mit seinem E-Collective und dem Turtle Island String Quartet, Schlagzeuger Antonio Sanchez mit seinem Bad Hombre Project, Pianist Craig Taborn, Trompeterin Jaimie Branch, Gitarrist James „Blood“ Ulmer, Saxofonist James Brandon Lewis, Saxofonistin Lakecia Benjamin, das Marc Ribot Trio, Pianistin Michele Rosewoman, Kurt Elling mit Charlie Hunter, Terri Lyne Carrington & Social Science sowie The Bad Plus. Weitere Konzerte sind in Vorbereitung.

