„Jugend jazzt“ Brandenburg: Jazztronauts

Bei der Landesbegegnung „Jugend jazzt“ im freiLand Kulturzentrum in Potsdam haben am 7. November die Jazztronauts den ersten Preis gewonnen. Die Band besteht aus Sängerin und Pianistin Tiziana Saab, Bassist Felix Schurig, Gitarrist Gustav Preißler und Schlagzeuger Jannis Götze. Insgesamt traten bei dem Wettbewerb vier Bands an. Die Jazztronauts wurden von der Jury besonders für ihr originelles Repertoire und ihr Zusammenspiel gelobt, bei dem sie „gut rüberkommen“.

Für die Band stehen damit zwei weitere Höhepunkte in ihrer noch jungen Karriere fest: Am 25. November bekommen die Jazztronauts Besuch vom Jazztruck des Deutschen Musikrates. Der 12-Tonner-LKW enthält ein mobiles Ton- und Filmstudio mit eingebautem Jazzclub und wird am Campus Am Stern aufgebaut. Er wird die Band in Bild und Ton aufnehmen. Die Aufnahmen werden der Band zur Verfügung gestellt und dienen unter anderem zur Vorbereitung der Teilnahme an der Bundesbegnung „Jugend jazzt“ vom 26. bis zum 29. Mai 2022 in Lübeck, bei der die Jazztronauts spielen werden.

