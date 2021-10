Ludwigsburg: Freistil Festival

Rebekka BakkenVom 9. bis zum 12. Dezember findet im Scala Ludwigsburg zum zweiten Mal das Freistil Festival statt, das eigentlich schon im letzten Jahr über die Bühne gehen sollte. Oddarrang, das Quartett aus Helsinki um den Ausnahmedrummer Olavi Louhivuori, eröffnet das Festival, im Vorprogramm ist das Indie-Duo Madsius Ovanda zu sehen, das aus Pia Ovanda und Carina Madsius besteht. Am zweiten Tag stehen die israelische Sängerin J. Lamotta, die seit langem in Berlin lebt und bereits zwei Alben und vier EPs veröffentlicht hat, und ihr Landsmann Eldad Zitrin auf dem Programm.

Mit der Sängerin Rebekka Bakken ist am 11. Dezember eine der renommiertesten Künstlerinnen der norwegischen Musikszene zu Gast in Ludwigsburg. Die B.B. King Blues Band hat nach dem Tod ihres Bandleaders einfach weiter gemacht, denn nach 35 Jahren an Kings Seite lebt und atmet sie dessen Musik – mit ihren Gästen Michael Lee und Claudette King wird die Band das Festival beschließen.

