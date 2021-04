Berlin: Releasekonzert Rolf Zielke

Der Berliner Jazzpianist Rolf Zielke feiert das Erscheinen seines neuen Albums „Beaches in Your Soul“ (Agogo/Indigo) am kommenden Samstag ab 19 Uhr mit einem Livestreamkonzert aus der Zionskirche Berlin, das von rbb Kultur mit einem Audio- und Videostream übertragen wird.

Jedes Stück auf „Beaches in Your Soul“ verkörpert eine eigene Geschichte und gibt eine andere Grundstimmung vor, dabei erweist sich das Album als spiritueller Ausflug mit einer beeindruckenden Rhythmusvielfalt und einem großem instrumentalen Reichtum. Zur Band gehören der Trompeter Benny Brown und der Saxofonist Stephan Abel sowie der Cellist Stephan Braun. Außerdem ist der Oud-Spieler Mohannad Nasser dabei, der Schlagzeuger Rainer Winch, der Perkussionist Mustafa Boztüy und der Paukist Friedhelm May. In Zielkes Ensemble gibt es keinen Bassisten, Cellist Stephan Braun übernimmt meist die Bassfunktion.

