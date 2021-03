NUEJAZZ: Gestreamtes Schulkonzert

Mit „Fly Me To The Moon“ präsentieren die NUEJAZZ-Veranstalter eine 45-minütige Musik-Show für Kinder von 4 bis 9 Jahren. Das heute um 9.45 Uhr gestreamte Live-Schulkonzert ist kostenlos für alle Schulen, Kindergärten, Kitas, Kinder und deren Eltern. NUEJAZZ-Intendant Frank Wuppinger: „Die Kinder werden dabei viele positive Eindrücke sammeln – und so mancher vielleicht Lust auf das Erlernen eines Instruments bekommen.“

Die live aus der Nürnberger Kulturwerkstatt Auf AEG übertragene Show bietet eine phantasievolle Reise in den Orbit der Melodien und Rhythmen – inszeniert von einer hochkarätig besetzten Jazz-Formation um Sängerin und Moderatorin Johnanna Iser. Noch einmal Frank Wuppinger: „Mit unserer Festival-Reihe ‚NUEJAZZ for kids‚ leisten wir ohnehin seit Jahren einen pädagogischen Beitrag in der musikalischen Früherziehung. Diese Shows sind stets hervorragend besucht und neben guter Unterhaltung motivieren wir unsere jungen Gäste auch zum aktiven Musizieren. Das gilt sicher auch für unsere jetzt gestreamte Show ‚Fy Me To The Moon‘.“

