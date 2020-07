Absage: Jazz Festival Willisau

Jazz Festival WillisauVor einem Monat war der künstlerische Leiter des renommierten Jazz Festivals im schweizerischen Willisau, Arno Troxler, noch verhalten optimistisch, dass Ende August die 46. Ausgabe stattfinden kann. „So, wie die Corona-Maßnahmen mit den schrittweisen Lockerungen geplant sind, sollte einer Durchführung des Festivals Ende August nichts mehr im Wege stehen“, so Troxler Anfang Juni in einer Pressemitteilung. Man werde vernünftige Wege finden, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Falls dennoch rigorosere Vorkehrungen zu treffen wären, würde das Festival abgesagt.

Doch vergangene Woche kam dann die Absage. „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten alles versucht, um eine Durchführung des 46. Jazz Festivals Willisau zu ermöglichen“, heißt es aus Willisau. „Lange Zeit standen die Zeichen auf Hoffnung, findet doch der Anlass erst Ende August 2020 statt. Zudem haben wir uns früh entschieden, dieses Jahr ausschließlich auf Schweizer Musikschaffende zu setzen. Das schien unter den gegebenen Corona-Umständen nicht nur organisatorisch eine praktikable Lösung zu sein. Sie hätte auch einen wichtigen Pfeiler des Festivals gestärkt: Nämlich der einheimischen Szene eine attraktive Plattform zu bieten, wie das in Willisau in den letzten Jahren bereits erfolgreich der Fall gewesen ist.“

Zwar wurden die Pläne immer wieder den geltenden Corona-Bestimmungen angepasst. Doch die neuen Auflagen der Schweizer Politik haben die Durchführung so erschwert, dass das Festival seinen Charakter verloren hätte. Das habe nicht mit der Besucherobergrenze von 1.000 Personen zu tun, betont man in Willisau, sondern mit dem Umstand, dass die Veranstalter Sektoren von 300 Personen mit separaten Zu- und Abgängen hätten festlegen müssen, um den geforderten Tracing-Radius einzuhalten: „Ein Festival, wie wir uns das vorstellen, kann keine Sektoren bilden. Das Jazz Festival Willisau ist ein offener Ort des Austausches und der Begegnung.“ Das 46. Jazz Festival Willisau findet nun also 2021 statt: vom 1. bis 5. September.

