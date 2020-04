Abo-Sonderaktion: Stay home and enjoy Jazz thing!

Abo-SonderaktionEs sind außergewöhnliche Zeiten: Die Coronakrise trifft alle Menschen und alle gesellschaftlichen Bereiche, ganz besonders auch das musikalische Ökosystem. Auch wir als Musikmagazin bekommen die Auswirkungen zu spüren – in Form von geringeren Verkäufen wegen teilweise geschlossener Kioske und wegbrechenden Anzeigenbuchungen aufgrund abgesagter Festivals und Konzerte.

Eine wichtige Stütze für uns ist unser großer Abonnent*innenstamm, für den wir sehr dankbar sind – und den wir gerne ausbauen möchten. Für alle, die Jazz thing unterstützen und als Plattform für Jazz und verwandte Genres stärken möchten, haben wir deshalb ein Angebot: Bis 30. April bieten wir das Jahres-Abo zum einmaligen Sonderpreis von 25 Euro (30 Euro außerhalb Deutschlands) für fünf Ausgaben an. Nach Ablauf des Jahres kostet das Abo dann den regulären Preis von 36 Euro (40,50 Euro im Ausland).

Wir danken allen Neu-Abonnent*innen im Voraus – und freuen uns darauf, über all die großartigen Werke berichten zu können, die derzeit in den Wohnzimmern und anderswo von Künstler*innen in aller Welt entstehen …

Weiterführende Links

Abo-Sonderaktion