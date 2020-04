Stay home and enjoy Jazz thing! Abonnement zum Sonderpreis

Es sind außergewöhnliche Zeiten: Die Coronakrise trifft alle Menschen und alle gesellschaftlichen Bereiche, ganz besonders auch das musikalische Ökosystem. Auch wir als Musikmagazin bekommen die Auswirkungen zu spüren – in Form von geringeren Verkäufen wegen teilweise geschlossener Kioske und wegbrechenden Anzeigenbuchungen aufgrund abgesagter Festivals und Konzerte.

Eine wichtige Stütze für uns ist unser großer Abonnent*innenstamm, für den wir sehr dankbar sind – und den wir gerne ausbauen möchten. Für alle, die Jazz thing unterstützen und als Plattform für Jazz und verwandte Genres stärken möchten, haben wir deshalb ein Angebot: Bis 30. April bieten wir das Jahres-Abo zum einmaligen Sonderpreis von 25 Euro (30 Euro außerhalb Deutschlands) für fünf Ausgaben an. Nach Ablauf des Jahres kostet das Abo dann den regulären Preis.

Wir danken allen Neu-Abonnent*innen im Voraus – und freuen uns darauf, über all die großartigen Werke berichten zu können, die derzeit in den Wohnzimmern von Künstler*innen in aller Welt entstehen…