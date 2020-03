Straubing: Rivertone

Lisa Simone„Rivertone – Jazz in Straubing“ öffnet in diesem Jahr vom 25. bis zum 28. Juni seine Pforten. Mit Martha High & The Soul Cookers, Ida Nielsen & The Funkbots und Incognito setzt das Festival zwar einen starken Schwerpunkt auf Funk und Soul. Der Samstag steht dann aber ganz im Zeichen des Jazz. Das Septett des persischen Gitarristen Rouzbeh Asgarian kombiniert orientalische Instrumente wie Santur, Oud und Rahmentrommel mit Schlagzeug, Bass, E-Gitarre und Trompete. Der französische Pianist Jacky Terrasson kommt dagegen mit einem herkömmlichen Trio nach Straubing.

Lisa Simone hat sich mit ihrem letzten Album „In Need Of Love“ (Warner) endgültig als mitreißende Jazz- und Soulsängerin etablieren können. Bill Evans und Robben Ford haben sich darauf verständigt, mit dem deutschen Ausnahme-Schlagzeuger Wolfgang Haffner die Bühne zu entern: „Wolfgang hört nie auf, mich mit seinen Fähigkeiten, seiner Sensibilität und seinem Groove zu überraschen“, hat der Saxofonist Evans begeistert zu Protokoll gegeben. Alle Infos gibt es auf der Rivertone-Site im Internet.

