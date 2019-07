Nürnberg: Stars im Luitpoldhain

Wolfgang HaffnerZum dritten Mal ist Wolfgang Haffner am 4. August der musikalische Gastgeber für das Konzert „Stars Im Luitpoldhain – The Night Of Jazz & Friends“. Dieses Jahr kommen die Freunde und Weggefährten Haffners nicht mehr nur aus dem Jazz, sondern auch verstärkt aus der Rap-, Dancefloor- und Clubszene. Das weltweit tourende DJ-Kollektiv Nightmares on Wax, bei dem Haffner gerne mal als Schlagzeuger gastiert, De-Phazz mit Sängerin Pat Appleton sowie der amerikanische Saxofonist Bill Evans, der einst in der Band von Miles Davis seine Weltkarriere begonnen hat, zählen zu den Gästen des Schlagzeugers. De-Phazz waren im vergangenen Jahr besonders produktiv. Die Band aus Heidelberg um Soundtüftler Pit Baumgartner hat nicht nur auf dem eigenen Label Phazz-a-dellic (Vertrieb: Al!ve) die CD „Black White Mono“ veröffentlicht, sondern auch noch die Bert-Kaempfert-Hommage „Strangers In Dub“ (Silver Spot/Indigo).

Mit den Sängern Max Mutzke und Clueso hat Haffner dann noch zwei absolute Publikumslieblinge mit an Bord: Allzweckwaffe Mutzke hat zuletzt die eher soulorientierte CD „Colors“ (Columbia/Sony) veröffentlicht, wobei der Clou des Albums darin besteht, dass er vornehmlich bekannte HipHop-Songs in sanfte (oder auch mal nicht so sanfte) Soulschieber verwandelt hat, darunter Klassiker von Seeed („Augenbling“), Grandmaster Flash & Melle Mel („White Lines“) oder Warren G. („Regulate“). Clueso aus Erfurt macht schon seit über 20 Jahren Musik, erlebte seinen Durchbruch aber erst 2002 mit seinem zweiten Album „Gute Musik“. Spätestens seit dem Udo-Lindenberg-Cover „Cello“ vor acht Jahren kennt ihn aber wirklich jedes Kind, und sein achtes und letztes Album „Handgepäck“ (Vertigo/Universal) erreichte wie selbstverständlich die Spitze der deutschen Charts. Unterstützt werden die Stars im Luitpoldhain Nürnberg von der erstklassig besetzten German All Star Big Band mit Musikgrößen wie dem Sting-Perkussionisten Rhani Krija unter der Leitung des renommierten Dirigenten und Arrangeurs Jörg Achim Keller.

