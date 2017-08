Personalie: Esperanza Spalding

Esperanza Spalding ‚Exposure‘Welches Debüt vor neun Jahren die amerikanische Mainstream-Szene bewegte, war im September 2008 auf dem Titelbild der Jazz Times dokumentiert: „Die Zukunft beginnt in diesem Augenblick“, hieß es da und neben der Überschrift, „Die neuen Jazzvisionäre“, war ein Foto der damals 23-jährigen Bassistin und Sängerin Esperanza Spalding zu sehen. Tatsächlich hat sie einen atemberaubenden Karrierestart hingelegt: Sie studierte am renommierten Berklee College Of Music in Boston und war dort die jüngste Dozentin. Mit Musik von ihrer Debüt-CD trat sie in der Letterman-Show auf und bei iTunes wurde damals kräftig für sie geworben; mittlerweile wurde sie mit vier „Grammys“ ausgezeichnet. Jetzt gab Harvard University bekannt, dass Spalding dort ab September zum hochdotierten Professorenteam der Musik-Fakultät gehören wird. Sie wird Songwriting, Arrangement, Improvisation und Performance unterrichten, hervorgehoben wird besonders ihr künstlerisches Engagement für soziale Gerechtigkeit.

Zudem gab Spalding bekannt, dass der Kompositions-Prozess und die Aufnahmen zu ihrer nächsten CD „Exposure“ als Live-Stream über Facebook zu erleben sind. Ab 12. September neun Uhr (18 Uhr deutscher Zeit) ist dieses Vorhaben auf 77 Stunden angelegt, keine Songzeile, keine Songstruktur sei vorbereitet, alles werde spontan im Studio entstehen. Das Ergebnis ist eine auf 7.777 Exemplare limitierte CD-Auflage, nummeriert und signiert, ab 50 US-Dollar pro CD erhältlich.

Eigentlich war ihr Trio mit Terri Lyne Carrington und Geri Allen vom 8. bis 13. August im Village Vanguard gebucht. Nach dem jähen Tod der Pianistin sind die Konzerte nun als „A Tribute To Geri Allen“ angekündigt. Gäste von Spalding und Carrington sind dann Joe Lovano (8. August), Nicholas Payton (9. bis 11. August) und Cassandra Wilson und Ravi Coltrane (12. bis 13. August).

