Århus: 12 Points

chuffDRONEBeim in Dublin ansässigen Showcase-Festival „12 Points“ geht es um unabhängigen europäischen Jazz, lokale Publikumsbindung und internationale Netzwerkbildung stehen im Zentrum der Veranstaltungen. Über 400 junge Musiker sind in den vergangen zehn Jahren bei „12 Points“ aufgetreten. 2014 fand das Festival im schwedischen Umeå statt, 2015 in Dublin, 2016 in San Sebastian. Das von Gerry Godley gegründete und heute von Kenneth Killeen geleitete Festival wurde außerhalb Irlands auch noch in Porto, Portugal, und Stavanger, Norwegen, ausgetragen.

Das elfte „12 Points“ gibt es nun in der dänischen Stadt Århus. Dafür bewerben konnten sich Musiker unter 35 Jahren, die Jazz oder jazzverwandte Musik spielen und in Europa leben. Aus zahlreichen Bewerbungen wurden zwölf ausgewählt, die an drei Festivalabenden in je vier Konzerten vorgestellt werden. In diesem Jahr treten Bands aus Estland, Dänemark, Schweiz, Litauen, Frankreich, Belgien, Irland, Österreich, Italien, Norwegen, Niederlande und England auf. Das elfte Festival „12 Points“ findet vom 16. bis 18. Juli 2017 in Zusammenarbeit mit dem Århus Jazz Festival und JazzDanmark in der europäischen Kulturhauptstadt statt.

