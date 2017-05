121: Jazz thing Mixtape auf Byte.FM

Ulita Knaus„Kunst ist vom Geist beherrschte Magie“, weiß der Komponist Helmut Lachenmann. „Kunst als erfahrene Möglichkeit von Freiheit. Plötzlich spüren sie beim Hören etwas fast naturhaft, wie ein Blitz. Und sie hören als ein Veränderter, sind auf ganz neue Weise dabei.“ So oder ähnlich soll es gehen, wenn man dieses Jazz thing Mixtape am Freitag, 19. Mai, ab 12 Uhr auf Byte.FM hört. Es beginnt mit dem neuen Album der malischen Supersängerin Oumou Sangaré, das übersetzt „Leute heute“ heißt, was als „Mogoya“ charmanter klingt. Die in Hamburg lebenden, sehr unterschiedlichen Sängerinnen Ulita Knaus und Sophia Kennedy widmen sich anschließend der Quantenphysik der Liebe und einem lästigen Teppichkäfer. Ob Letzterer ihr ungeliebter Ex oder der amtierende „Rex Americanus“ ist, klärt sich vielleicht im Verlauf der Sendung. Die britischen Heliocentrics sind mit dem Themesong des Films „The Sunshine Makers“ über zwei weltverbesserische LSD-Produzenten dabei. Ihr Landsmann Denys Baptiste zollt seinem Idol John Coltrane anlässlich dessen 50. Todestag mit „The Late Trane“ Tribut.

Nils Wogram harmonisiert sein Horn mit Root 70 auf „Starting From Zero“, einer mäandernden Ballade aus dem neuen Album „Luxury Habits“. Trompeter Ryan Carniaux hat sich mit dem Drummer RaKalam Bob Moses für das Album „Opportunity for Unity“ zusammengetan, gemeinsam feiern sie die „Forest Spirits“. Pianist Randy Ingram und Bassist Drew Gress spielen „Away“, eines der melodieverwöhnten Duette des Albums „The Wandering“. Der „American Jazz Hero“ Ahmad Jamal ist mit der Gesangsversion des aktuellen Titelstücks „Marseille“ mit von der Partie und zu guter Letzt fragt Avishai Cohen, der Trompeter, „Will I Die, Miss? Will I Die?“. Zumindest dem letzten Teil eines Zitats von Lachenmanns Neue-Musik-Kollegen Elliott Carter sollte man nach dieser Sendung zustimmen. „Musik hat keine politischen Konsequenzen“, meinte dieser amerikanische Komponist. „Aber sie kann uns glücklich machen mit uns selbst.“

Weiterführende Links

Playlist Jazz thing Mixtape

Byte.FM