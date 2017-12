Weihnachten & Neujahr

WeihnachtenWeihnachten steht vor der Tür, und Neujahr ist auch nicht mehr fern. Deshalb legt jazzthing.de eine zweiwöchige Pause ein: Nachdem heute, am 21. Dezember, unsere Jazz thing News noch einmal online gehen und als Newsletter per Mail an die Abonnenten geschickt werden, werden die Rubriken auf jazzthing.de wieder ab Dienstag, den 2. Januar 2018, aktualisiert. Unseren nächsten Jazz-thing-Newsletter gibt es dann am Donnerstag, den 4. Januar. Die Redaktion wünscht allen ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr.