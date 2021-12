Videopremiere - Uli Kempendorff’s FIELD Dresden

In einer „Paper Cut Animation“ von Sophia Martineck legt uns Uli Kempendorff kurz vor dem 4. Advent ein Video zu „Dresden“ aus seinem aktuellen Album „Someone Talked“ unter den Tannenbaum. Mit von der Partie beim Projekt Field sind noch Christopher Dell am Vibrafon, Jonas Westergaard am Double Bass und Peter Bruun am Schlagzeug. Bühne frei!