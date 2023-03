Videopremiere - Susanne Folk Antidote

Auch wenn das im Juni 2023 erscheinende Album „Love Is Not A Weakness“ ein Debüt von Susanne Folk ist, ist es keineswegs eine Premiere für die Musikerin und Komponistin. Azolla, Call Me Cleo und So Weiss sowie das Susanne Folk Trio waren bisherige musikalische Stationen. Wir zeigen heute in einer Videopremiere die erste Single „Antidote“. Und bitte!